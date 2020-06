Prinz Philip, Herzog von Edinburgh: Nur private Feier zum 99er

Da kommt dem Prinzgemahl der Queen die Corona-Krise ganz recht, um einer opulenten Geburtstagsfeier aus dem Weg gehen zu können. Heute begeht der Herzog von Edinburgh, wie Philips offizieller Titel lautet, seinen 99. Geburtstag. Es ist ein historischer Meilenstein. Noch nie ist ein männliches Mitglied des britischen Königshauses so alt geworden.

Doch gefeiert wird nur im ganz kleinen Kreise: bei einem Lunch mit der Queen auf Windsor Castle. Weder Kanonensalut noch Fanfarenstöße wird es geben, und das ist wohl auch ganz gut so, wenn das Land gerade eine Pandemie erlebt. Nach dem Lunch wollen sich die übrigen Mitglieder der Königlichen Familie per Zoom dazuschalten und gratulieren.

Seit dem 19. März befinden sich die Queen und ihr Gemahl in Selbstisolation auf Schloss Windsor. Die beiden gehören in die Hochrisikogruppe für Covid-19. Somit sind Auftritte in der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Herzog von Edinburgh weilte zuletzt im Dezember im Spital wegen einer "Vorerkrankung", die der Hof nicht weiter spezifizieren wollte. Doch es wird wohl nicht ernst gewesen sein, wurde Philip doch rasch wieder entlassen.

Der Prinz hatte sich erst mit 96 Jahren von den aktiven Pflichten in den Ruhestand zurückgezogen. Seit 1952, als Elizabeth den Thron bestieg, hatte er 22.219 Soloauftritte als royaler Repräsentant hinter sich gebracht, 637 Auslandsreisen absolviert, 5493 Reden gehalten und 14 Bücher veröffentlicht.

Seine Anhänglichkeit gegenüber Familienangehörigen hat Philip stets mit knorrigen Aussagen über sie kaschiert. Bei der Geburt seines Sohnes Charles befand er, er sähe aus "wie ein Plumpudding". Über die tierliebe Tochter Anne meinte er: "Wenn es nicht furzt oder Heu frisst, ist sie nicht interessiert." Für die Queen findet er Koseworte wie "Würstchen" oder "Kohlkopf". Elizabeth verzeiht es ihm. "Sie können mir glauben", sagte Philip einmal über seine Ehe, "die Queen hat die Qualität der Toleranz im Übermaß."

Artikel von Jochen Wittmann