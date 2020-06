Natürlich hat auch das belgische Königshaus Mitglieder, die oft in der Zeitung stehen – meist in wenig schmeichelhaftem Zusammenhang. Ex-König Albert beispielsweise, der Vater Philippes. Der musste sich heuer nach langem Leugnen zu einer außerehelichen Tochter bekennen. Oder Prinz Joachim, der Neffe des Königs. Der 28-Jährige war vor wenigen Wochen in Spanien trotz nationaler Verbote bei einer Party junger Blaublüter und infizierte sich prompt mit dem Coronavirus.