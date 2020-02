Pete Buttigieg: Plötzlich Favorit der Demokraten

Er selbst kann es noch nicht so richtig glauben: Nach seinem Sieg bei der ersten Vorwahl der Demokraten in Iowa sprach der frühere Bürgermeister der Kleinstadt South Bend im US-Bundesstaat Indiana von einem "erstaunlichen Sieg". Pete Buttigieg (der Name ist wie Bu-ti-dschidsch auszusprechen) ist somit nicht mehr länger belächelter Außenseiter, sondern plötzlich Favorit für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten.

Buttigieg ist bekennend homosexuell und gläubiger Katholik – und er bringt jede Menge frischen Wind in die überalterte Kandidatenliste der oppositionellen Demokraten. Der Sohn eines maltesischen Einwanderers ist mit 38 Jahren der jüngste Bewerber im Kandidatenfeld und damit knapp halb so alt wie Ex-Vizepräsident Joe Biden, der in den bundesweiten Umfragen noch führt. Folgerichtig präsentiert sich Buttigieg auch als Kandidat der jüngeren Bevölkerung. Diese Strategie geht nicht ganz auf, denn ausgerechnet die ganz jungen Wähler halten den Marineveteranen aus dem Mittleren Westen für zu wenig linksliberal.

Der "Hoosier", wie sich die Einwohner Indianas selbst nennen, hat einen Vorzeige-Lebenslauf: Er studierte an den Universitäten Harvard und Oxford. Danach arbeitete Buttigieg als Unternehmensberater bei McKinsey, bevor er in die Politik wechselte. Er war bei der Navy und ließ 2014 für einen siebenmonatigen Einsatz in Afghanistan sein Bürgermeisteramt ruhen. 2015 wurde er wiedergewählt – mit 80 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Seine Homosexualität machte Buttigieg im Juni 2015 öffentlich, zwei Jahre später gab er seine Verlobung mit Chasten Glezman bekannt, den er im Juni 2018 in der Kathedrale des heiligen Jakob, einer episkopalen Kirche in South Bend, heiratete.

Buttigieg spielt gerne Klavier und Gitarre. Und er spricht neben Englisch sieben weitere Sprachen – darunter Maltesisch, weil sein Vater aus Malta stammt. Politikerfahrung über die Grenzen der Kleinstadt South Bend hinaus hat Buttigieg jedoch nicht. Bei den bisherigen TV-Debatten wurde ihm daher häufig seine politische Unerfahrenheit zur Last gelegt.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at