Mohammad Javad Zarif: Der immer lächelnde Chefdiplomat

Ob der Chefdiplomat dabei auch gelächelt hat, wie dies seinem Naturell entspricht, ist nicht überliefert. Seit Jahren wird der 59-Jährige von den einen dafür bewundert und von den anderen dafür gehasst, dass er die Positionen seines Landes vor der Welt in fließendem Englisch zu begründen vermag. Dass nun ausgerechnet der begabte Taktierer und kontrollierte Verhandler der Islamischen Republik auf der "Bann"-Liste der USA gelandet ist, bezeichnet der Sprecher des Außenamtes als "Gipfel der Dummheit".

Der 1960 in Teheran geborene Außenminister lebte fast 30 Jahre in den USA. Er promovierte an der Universität Denver (Colorado) über "Sanktionen als Teil des internationales Rechts". Schon 1992 wurde er Vize-Außenminister des Mullah-Regimes. Von 2002 bis 2007 UN-Botschafter, machte ihn Präsident Hassan Rohani 2013 zum Chefdiplomaten. Trotz seines oft vielsagenden Lächelns versteckt sich hinter dem Rechtsgelehrten auch jemand, dem Temperamentsausbrüche nicht gänzlich fremd sind. Nicht zuletzt die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini musste sie erdulden. Während einer besonders harten Gesprächsrunde vor dem Atomdeal wurde ihr in Wien von Zarif kundgetan, sie solle "niemals einem Iraner drohen".

Nachdem es der Islamischen Republik nicht gelungen ist, den versprochenen Lohn für die vielen Konzessionen beim nationalen Atomprogramm einzufahren, fühlen sich die Hardliner immer stärker ermutigt, Zarif zu attackieren. Die Kritik an dem 59-Jährigen verliert dabei zuweilen jedes Maß. So erklärte etwa ein Ex-Kommandeur der Revolutionsgarden, Zarif solle sich "zur Hölle scheren".

Mit ein Grund, warum Zarif im Februar den Rücktritt ankündigte. Besonders bemerkenswert: Das als Hardliner bekannte geistliche Oberhaupt, Ayatollah Ali Khameini, höchstpersönlich soll den verheirateten Vater zweier Kinder zum Bleiben aufgefordert haben.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at