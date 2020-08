Joe Biden wäre nichts anderes als ein Trojanisches Pferd für die radikale Linke." Und: "Sie werden nicht sicher sein in Joe Bidens Amerika." Mit starken Sprüchen machte Mike Pence am Republikaner-Parteitag auf sich aufmerksam. Er, der in den vergangenen vier Jahren immer loyal und dabei beherrscht ruhig im Schatten des Präsidenten stand, reihte sich damit in den Reigen der meisten anderen Redner ein, die am politischen Gegner kein gutes Haar gelassen hatten.