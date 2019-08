Michael Ehrenbrandtner: Der Clam-Strippenzieher

Eine billige elektrische Gitarre, viel Energie, gepaart mit zweifelhafter Frisur sowie unbändiger Liebe zu den Rolling Stones, The Who und Emerson, Lake & Palmer – für den jungen Michael Ehrenbrandtner war komplett klar, dass er einmal mit seiner Combo Stormbringer auf den großen Bühnen der Welt die Stromgitarre würgen wird. "Du kaufst da die erste Klampfn / Spüst Tog und Nocht /Auf amoi bist in ana Rock-and-Roll-Band / Und glaubst, du host as gschofft", sang der Ostbahn-Kurti ja einst prophetisch. Für Willi Resetarits wurde es Realität, Ehrenbrandtner erfüllte sich seinen Rock’n’Roll-Traum aber auf andere Weise. Seit fast drei Jahrzehnten veranstaltet der am 23. Februar 1963 in Linz geborene Musikfanatiker Konzerte auf Burg Clam.

Gemeinsam mit seinem Spezi Georg Clam-Martinic hat Ehrenbrandtner, der bereits mit 16 Jahren von daheim auszog, die Meierhofwiese im Schatten der 1149 errichteten Burg Clam zu einer der schönsten und gefragtesten Konzertlocations Österreichs gemacht. Mit dem Konzert von "Pro Brass" im August 1990 war der erste zarte Anfang gemacht, der restlos ausverkaufte Auftritt von – erraten! – Ostbahn Kurti & Die Chefpartie im Juli 1992 brachte den endgültigen Durchbruch. Heute geben sich internationale Superstars wie Bryan Adams, Sting, ZZ Top, Rod Stewart oder Nick Cave die Klinke der malerischen Burgschenke in die Hand. Allein 75.000 Besucher waren heuer in Clam mit dabei, ein Großteil der Auftritte ist Jahr für Jahr ausverkauft.

Auch wenn derzeit alles ausgezeichnet läuft, ruhiger wird es der Vater des 36-jährigen Oliver auch in Zukunft nicht angehen lassen. Das widerspräche dem Naturell des Mötley-Crue-Fans (Lieblingsbuch: die Bandbiografie "The Dirt") auch komplett. Denn der Clam-Strippenzieher ist ein positiv unruhiger Geist. Einer, der ständig neue Ideen gebiert, verwirft und komplett neu denkt. Die Planung für die nächste Clam-Saison ist bereits in vollem Gange. Denn der Rock’n’Roll schnauft nie durch. So wie Michael Peter Ehrenbrandtner.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at