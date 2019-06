Mette Frederiksen: Rechts erfolgreich

Das fordert nicht etwa die extreme Rechte in Dänemark. Nein, es ist wichtiger Teil des Programms der künftigen sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Die 41-Jährige – sie wird jüngste Regierungschefin des Landes – siegte am Mittwoch mit ihren teils rechten Vorstellungen bei den Parlamentswahlen.

"Wir haben unsere Ausländerpolitik geändert", gibt sie zu und begründet das mit einer Sicherung von Wohlfahrtsstaat und Integration. "Die Welt und die Gesellschaft haben sich verändert." Frederiksens Programm lässt sich daher auf einen einfachen Nenner bringen: Wohlfahrt für die Dänen und Härte gegen die anderen. Als die anderen werden üblicherweise die "Nicht-Westlichen" bezeichnet.

Frederiksen hatte die Partei nach der Niederlage der damaligen Regierungschefin Helle Throning-Schmidt bei der Folketingswahl 2015 übernommen. Die Tochter eines Typografen und einer Pädagogin wuchs in einem Arbeiterviertel in Aalborg auf. Sozialdemokratische Werte liegen ihr von klein auf im Blut, wie sie selbst von sich sagt. Nach der Matura studierte sie Verwaltungs- und Sozialwissenschaften. Noch während des Studiums bewarb sie sich um eine Parlamentskandidatur, blieb zunächst jedoch erfolglos.

Nach einer kurzen Tätigkeit als Jugendberaterin beim Gewerkschaftsdachverband schaffe sie schließlich 2001 den Einzug in den Folketing. 2007 schloss sie ein weiteres Studium – im Fach Afrikawissenschaften – in Kopenhagen mit einem Master ab. 2010 zog sich die künftige Regierungschefin Kritik zu, weil sie in Reden das Konzept der staatlichen Schulen hochhielt, ihre beiden Kinder aber auf eine Privatschule schickte. Diese hat sie aus einer früheren Ehe. Frederiksen ist mit dem Filmfotografen Bo Tengberg verlobt.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at