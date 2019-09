Daher ist es auch keine Überraschung, dass der ehemalige italienische Regierungschef, der 2016 über ein Verfassungsreferendum stolperte, sich nun kraftvoll in der Öffentlichkeit zurückmeldet. "Es besteht in Italien ein riesiger Raum für eine andere Politik", sagte er und kündigte die Gründung einer neuen, europafreundlichen Partei an. Denn: Die Sozialdemokraten (PD), die er von 2013 bis 2018 anführte, hätten "keine Zukunftsvision mehr". "Italia viva" (Lebendiges