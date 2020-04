Die Anforderungen, die eine Krise an Politiker stellt, kommen dessen Naturell entgegen: Er ist reaktionsschnell, formuliert in griffigen Botschaften, braucht wenig Schlaf. Um fünf Uhr morgens aufstehen, losregieren – so arbeitet der 53-Jährige schon unter Normalbedingungen. Die Dynamik der Pandemie lässt den Duracell-Politiker aber seit Wochen zur Höchstform auflaufen.