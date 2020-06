Markus Braun: Visionär auf Abwegen

Sie hat gestern jenen Mann kurzzeitig festgenommen, der im Zentrum des Wirtschaftskrimis steht: den Wiener Markus Braun, der den Zahlungsdienstleister Wirecard als Vorstandschef groß gemacht hat.

In einem Atemzug wird Wirecard bereits mit Enron und Worldcom, den größten Bilanzskandalen der jüngeren Vergangenheit, genannt. Das ist für den Finanzplatz Deutschland bitter, ist Wirecard doch erst 2018 in den Leitindex DAX aufgenommen worden. Der Zahlungsdienstleister an der Schnittstelle zwischen Kreditkartenfirmen und Onlinehandel wurde als Paradebeispiel dafür genannt, dass Deutschland in Sachen Digitalkompetenz mit dem Silicon Valley mithalten kann.

Nicht nur inhaltlich, auch optisch hat sich Wirecard-Chef Markus Braun gern am Silicon Valley orientiert. Wie sein großes Vorbild, Apple-Gründer Steve Jobs, tritt der Wiener mit randloser Brille gern im schwarzen Rolli auf. Wegbegleiter attestieren dem Wirtschaftsinformatiker aus bürgerlichem Haus ähnlich visionäre Eigenschaften – und ähnliche soziale Kompetenz: Er sei ein "Typ, der automatisch Distanz schafft", schrieb der "Spiegel" über den 51-Jährigen, der zwischen dem Wirecard-Sitz in München und der Familie in Wien pendelt. Im Wahlkampf 2017 hat er großzügig Spenden an Neos und ÖVP verteilt. Kanzler Sebastian Kurz holte ihn in seinen Thinktank.

Vor Monaten hat die Fassade von Wirecard zu bröckeln begonnen, als die Financial Times Zweifel am Asiengeschäft des Börselieblings äußerte. Später wurden Vorwürfe über Bilanzmanipulationen laut. Der Geschäftsbericht musste mehrfach verschoben werden, der Aufsichtsrat engagierte Sonderprüfer, die Haarsträubendes ans Licht beförderten. In den Büchern klaffen Milliardenlücken, und Tech-Milliardär Markus Braun, der selbst sieben Prozent an Wirecard hält, steht vor den Trümmern seines Lebenswerks.

Artikel von Susanne Dickstein stv. Ressortleiterin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at