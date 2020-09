Und als Letzte dieses Trios befindet sich die 38-Jährige weiter in Weißrussland und macht sich gerade daran, eine Oppositionspartei zu gründen. Wmestje (Miteinander) heißt die Gruppierung und soll mithelfen, den Weg in ein demokratisch freies Land zu ebnen. "Wmestje soll den Menschen, die Veränderungen wollen, eine Basis geben", sagte die Neopolitikerin in einer Videobotschaft am Montagabend.