Mit ihrem neuen Album "Chromatica" (Kritik auf Seite 17) kehrt die am 28. März 1986 als Stefani Joanne Angelina Germanotta in New York auf die Welt gekommene Sängerin zu ihren Electropop-Wurzeln zurück. Zwischenzeitlich hatte die 34-Jährige mit der intimen Countrypop-Platte "Joanne" (2016) sowie ihrer Oscar-Nominierung für die Hauptrolle in "A Star Is Born" (2018) demonstriert, dass sie mehr kann, als nur den Dancefloor kongenial zu beschallen.