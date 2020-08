Zurück ließ er nur einen Brief an den "lieben Felipe": Mit seiner Abreise aus Spanien wolle er seinem Sohn und Thronfolger "die Ausübung des Amtes erleichtern", schreibt Spaniens Ex-König Juan Carlos darin. Der 82-Jährige begründet seine Entscheidung nur vage und in diplomatische Floskeln verpackt: mit dem "öffentlichen Widerhall auf gewisse Episoden meines früheren Privatlebens".