Joao Klauss: Der untypische Brasilianer

Der 22-jährige Brasilianer ist das personifizierte Beispiel dafür, wie weit es der LASK binnen kürzester Zeit gebracht hat. Bereits im Jahr 2017 hatte ihn der deutsche Bundesligist TSG Hoffenheim verpflichtet und mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausgestattet, um sich auch lange genug in Europa akklimatisieren zu können. Normalerweise sind solche Spieler für österreichische Klubs dann finanziell wie sportlich außer Reichweite. "Ich bin ihm auch rund ein Jahr lang nachgelaufen, bis er sich für uns entschieden hat. Joao hätte zu ganz anderen und viel prominenteren Klubs wechseln können", bestätigt LASK-Vizepräsident Jürgen Werner.

Im Jänner 2019 klappte es doch noch. Klauss wurde verpflichtet, um auf Sicht Joao Victor zu ersetzen, dessen Wechsel in die deutsche Bundesliga damals nur noch eine Frage der Zeit war. Dafür haben die Linzer auch mit gewohnten Gepflogenheiten gebrochen und den Stürmer per Leihvertrag bis Sommer 2020 verpflichtet. Sonst werden Spieler meist nur fix geholt. Davor hatte Klauss den finnischen Klub HJK Helsinki mit 21 Toren zum Meistertitel geschossen.

OÖN-TV: Erinnerungswürdiger Fußball-Abend

Es ist ein Fußball-Abend gewesen, der lange in Erinnerung bleiben wird. Der LASK hat sich am Donnerstag gegen PSV Eindhoven von seiner besten Seite gezeigt. Dazu ist Sport-Redakteur Harald Bartl im Studio gewesen. Das Thema Raumordnung lässt in Oberösterreich seit Jahren die Wogen hoch gehen. Am Freitag hat Landesrat Markus Achleitner den Fachentwurf für die Novelle des Raumordnungsgesetzes präsentiert. Und: ÖVP und Grüne haben sich am Freitag noch einmal zu einer finalen Sondierungsrunde getroffen.