Die ÖVP hat in der grünen Mark vom türkisen Hoch und Sebastian Kurz profitiert. Der Wahlkampf war entsprechend langweilig, die ÖVP blieb konkurrenzfrei. Schützenhöfer konnte von seinem Landeshauptmann-Bonus profitieren. Während in den anderen Bundesländern längst eine Verjüngung stattgefunden hat, genießt der 67-Jährige die Rolle als Landesopa. Im Wahlkampf kündigte er an, nicht vorzeitig aus dem Amt zu scheiden, sondern die kommenden fünf Jahre durchzudienen. Geburtstage konnte er ohnehin