Er versucht, die Wogen am See zu glätten, die die europaweite Berichterstattung rund um den Corona-Hotspot zwischen Oberösterreich und Salzburg ausgelöst hat. Und die Wogen gehen durchaus hoch, Gäste stornieren und reisen früher ab. Auch das Krisenmanagement geriet in die Kritik, weil spät informiert worden sei.