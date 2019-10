"Wir haben allen eine Lektion über Demokratie erteilt. Das Ergebnis sagt uns, dass dies der Weg ist, den wir weitergehen müssen." Seinem für viele überraschenden Erfolg bei den Oberbürgermeisterwahlen in der ungarischen Hauptstadt ließ Gergely Karácsony damit gleich auch eine Kampfansage folgen. "Freiheit statt Angst", lautet das Motto des 44-jährigen neuen Orbán-Schrecks, dessen Sieg in Budapest an die Bürgermeisterwahl von Istanbul erinnert.