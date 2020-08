Franz Allerberger: Stimme der Vernunft

Dank des von ihm mitentwickelten epidemiologischen Meldesystems gelang es, Österreich bisher gut durch die Krise zu manövrieren.

Allerberger ist froh darüber, dass in Österreich nicht Wissenschafter, sondern Politiker die Entscheidungen treffen. "Bei zehn Wissenschaftern haben Sie zwölf Meinungen", lacht er. Der Top-Experte schafft es, diffizile Zusammenhänge einfach zu erklären, in der Phase der Panik und Angst war und ist er eine Stimme der Vernunft. Auch heute noch lässt er sich von der Forschung und nicht von politischen Vorgaben lenken. Offen stellt er die Maskenpflicht etwa in Supermärkten in Frage und erklärt, dass er Kindergärten und Bundesgärten nie geschlossen hätte. Dank seines Alters und seiner Expertise kann Allerberger, der am Sonntag 65 Jahre alt wird, mit der entsprechenden Gelassenheit agieren. "Am Ende des Tages zählt die Arbeit", sagt er.

„Ich empfehle Sommerfrische in Ischgl“ - Franz Allerberger im OÖN-Interview

Allerberger wuchs in Salzburg-Siezenheim auf, er machte die Tischlerlehre, um später beim Vater arbeiten zu können. Doch dieser drängte den Sohn, die Matura zu machen. Nach dem Bundesheer (Oberleutnant der Reserve) studierte er in Innsbruck Medizin und wurde Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie. Er fiel durch seine Arbeit auf und erhielt die Möglichkeit, in den USA an der Mayo-Clinic in Rochester, Minnesota, und nach seiner Habilitation an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zu forschen. In der Welt der Wissenschaft ist Allerberger eine Koryphäe. Er war bis Juni Vorsitzender des Beirats des Robert-Koch-Instituts und ist bestens vernetzt mit Virologen wie Christian Drosten.

Als 2003 die AGES gegründet wurde, wechselte er nach Wien, Ehefrau und Sohn blieben in Tirol. Noch heute ist er ein Wochenpendler, an den Abenden in Wien schwimmt er am liebsten in der Alten Donau – sofern er nicht aktuelle Corona-Studien liest.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at