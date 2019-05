Frans Timmermans: "Super-Frans"

Denn, geht es nach Nachwahlbefragungen, dann hat Frans Timmermans (58) mit seinen Sozialdemokraten überraschend die EU-Wahlen in seinem Heimatland gewonnen. Dass ihm dieses Kunststück als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten auch EU-weit gelingen wird, glauben dennoch nur wenige.

Am 21. Juli 2014 wird Timmermans schlagartig bekannt. Da sitzt der gelernte Diplomat und Außenminister im Saal des UN-Sicherheitsrates in New York und hält die Rede seines Lebens. Wenige Tage zuvor war über der Ostukraine das Passagierflugzeug MH17 mit fast 300 Menschen an Bord abgeschossen worden. "Wie schrecklich müssen die letzten Momente im Leben der Fluggäste gewesen sein. Die Sekunden, nachdem sie verstanden haben, sie werden sterben. Haben sie noch einmal die Hand ihres Liebsten gedrückt, haben sie ihre Kinder an ihr Herz gezogen, haben sie sich in die Augen geschaut, in ihrem Blick ein letztes ‘Auf Wiedersehen’?, sagt Timmermans.

Insgesamt sieben Minuten spricht er. Und sie machen ihn in den Niederlanden unsterblich, weil sie genau das Gefühl der Nation berühren, die durch den Abschuss getroffen wurde. Kurz darauf wird er Stellvertreter Jean-Claude Junckers in der EU-Kommission. Durch seine oft geäußerte Sorge um die Rechtsstaatlichkeit in Osteuropa gilt er vielen Nationalkonservativen als "böse Fratze" der EU, die ihnen Vorschriften machen will.

In diesem Wahlkampf ging es dem vierfachen Vater vor allem um Soziales. In Maastricht geboren, erinnert er gerne daran, dass sein Großvater noch Bergmann war. Wenn man sehe, dass Betriebe Milliardengewinne machten und keine Steuern bezahlten, dann müsste das geändert werden. "Und das kann nur Europa." Die EU müsse zusehen, dass sie von einer reinen Wirtschafts- auch zu einer sozialeren Gemeinschaft werde.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at