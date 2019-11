Dominik Frieser: Er schoss den LASK ins Glück

Der 26-jährige Steirer schoss die Schwarz-Weißen damit bereits eine Runde vor Schluss unter die besten 32 Teams der Fußball-Europa-League.

Und Frieser selbst hat mit seinen insgesamt zwei Europacuptoren ebenfalls einen österreichischen Rekord aufgestellt: Wer kann schon von sich behaupten, in sämtlichen Ligen (von der 8. Liga, die in Oberösterreich 2. Klasse genannt wird) bis hinauf zur Bundesliga und jetzt als Höhepunkt auch noch in der Europa League zu treffen. In den Fußball-Archiven sucht man vergeblich nach einem zweiten Eintrag dieser Art.

Dass Frieser sämtliche Klassen von ganz unten nach oben durchlief, anstatt den Sprung aus einer Nachwuchsakademie in den Profifußball zu schaffen, hatte allerdings einen für ihn unerfreulichen Grund: Das Talent des gebürtigen Grazers wurde zwar rasch erkannt, in der Akademie von Sturm Graz kam er dennoch kaum zum Einsatz. Im Alter von 17 Jahren entschloss er sich deshalb, zum Unterliga-Klub Seiersberg zu wechseln und damit gedanklich einen Schlussstrich unter den Traum vom Fußballprofi zu setzen.

Doch es sollte ganz anders kommen. Schritt für Schritt und Liga für Liga arbeitete er sich hinauf. Im Juni 2018 holte ihn der damalige LASK-Trainer Oliver Glasner schließlich nach Oberösterreich. Im gleichen Monat gab Frieser auch seiner Dani das Ja-Wort. Die Steirerin ist die Cousine des ehemaligen LASK-Kapitäns Siegfried Rasswalder, der früher gemeinsam mit Frieser in Hartberg gespielt hat. Das Ehepaar teilt auch die Liebe zu Tattoos. Deshalb traf man auch gemeinsam die Entscheidung, die Eheringe nicht klassisch zu tragen, sondern tätowieren zu lassen. Ebenfalls auf dem Arm zu finden ist ein Pfotenabdruck des Dackelmischlings Kira, der das Jung-Ehepaar auf Trab hält. Es läuft also auch privat alles bestens.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at