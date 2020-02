Der Präsident der guten Laune

Privat vertreibt er aber das beste Hilfsmittel überhaupt: den Humor. Im April 2017 ist er Adalbert Zwölfer als Präsident der oberösterreichischen Faschingsgilden nachgefolgt. Der Höhepunkt der närrischen Zeit bedeutet für ihn auch den Höhepunkt seiner jährlichen Aktivitäten. Denn die Repräsentationspflichten nehmen kein Ende. Seit Faschingsbeginn am 6. Jänner ist er jedes Wochenende bei zwei, drei Veranstaltungen, repräsentiert das Präsidium und verleiht Orden. Und versprüht Humor. Der sei ihm in die Wiege gelegt worden: "Ich steh in der Früh auf und bin schon gut aufgelegt." Ein Glas sei für ihn immer halb voll, nie halb leer. "Ich kann mit allen, bin sehr kommunikativ, und Nein sagen kann ich leider auch nicht." Kein Wunder, dass er kaum eine Veranstaltung auslässt. Um launige Doppelconférencen mit seinem Bruder Johannes, einem "geborenen Kabarettisten", ist er dann auch nicht verlegen.

Beim Landesfaschingsumzug morgen in Kronstorf ist der Präsident natürlich dabei, und am Dienstag wartet auf ihn in Bad Ischl ein "Heimspiel" – beim traditionellen Umzug des örtlichen Faschingsvereins, zu dessen Präsidenten er 1991 gewählt worden ist.

Holzbauer ist in Bad Ischl aufgewachsen, seine Eltern betrieben eine Greißlerei. Als Kind habe er seinem Vater assistiert, wenn dieser Super-8-Filme vom Faschingstreiben gemacht hat. Dabei habe er ihm das Tonbandgerät gehalten. Das waren seine ersten Faschingserfahrungen. 1985 trat Holzbauer dem Faschingsverein bei. Seither hat ihn diese Leidenschaft nie losgelassen.

"Mir taugt am Fasching, wie die Leute zusammenhalten, wie sie gemeinsam ihren Wagen bauen und dabei eine Gaudi haben, und alles für ein Schnitzerl und ein Bier", sagt der Vater einer erwachsenen Tochter. Einmal im Jahr ist er in ganz anderer Mission unterwegs: beim Nova Rock in Nickelsdorf – weil er ein großer Rockmusikfan ist. Ganz im Ernst.

