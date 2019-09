David Pountney: Klangwolken-Zeremonienmeister von Karin Schütze

David Pountney zieht die Regiefäden in der 170 Jahre OÖ. Sparkassen-Jubiläumsklangwolke mit dem Titel "Solar", die auch den 40. Geburtstag des Open-Air-Spektakels feiert. In Linz hat sich der Brite schon 2013 mit seiner Inszenierung von Philip Glass’ Oper "Spuren der Verirrten" einen Namen gemacht, die das Linzer Musiktheater eröffnete. Und ihm den Musiktheaterpreis "Goldener Schikaneder" einbrachte.

Für seine Verdienste als Intendant der Bregenzer Festspiele (bis 2014) erhielt er das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse. Der leisen Kritik an seiner die Massen anziehenden Stückwahl – etwa mit einer opulenten "Zauberflöte", der seit 1946 bestbesuchten Oper in Bregenz – entkräftete er: "Man soll nicht das Publikum kritisieren, sondern den Zwang, ausverkauft sein zu müssen. Denn der ist nicht immer kreativ." An die öffentliche Hand appellierte er: "Investiert in Kunst! Das bringt Geld!" durch Steuereinnahmen.

Sein beruflicher Werdegang führte Pountney – nach seinem Studium in Cambridge und seiner Heimatstadt Oxford – als Leiter an die Scottish Opera, später an die English National Opera und seit 2011 an die Walisische Nationaloper in Cardiff. Als freischaffender Regisseur inszeniert das Sprachengenie, das etliche Libretti selbst übersetzte, unter anderem in Zürich, München und an der Wiener Staatsoper. Für seine Verdienste um die Oper wurde Pountney als "Chevalier des französischen Ordre des Arts et Lettres" in den Ritterstand erhoben.

Zu seinen jüngsten Regiearbeiten zählt Verdis "Attila" an der Mailänder Scala. 2020 wird Pountney "Die Passagierin" des polnisch-jüdischen Komponisten Mieczyslaw Weinberg im Teatro Real in Madrid inszenieren. Eine Wahl, die auch eine Verneigung vor jenem Land sein mag, deren Staatsbürgerschaft er im Jänner angenommen hat: Polen. Dem Brexit dürfte David Pountney also relativ gelassen entgegenblicken.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at