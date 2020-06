Eine 17-Jährige, die auf Facebook ihre Gedanken teilte, gerne mit Freunden ausging und einfach bisschen Spaß im Leben haben wollte. Auch Montag vor einer Woche war sie gerade zu Freunden unterwegs und konnte nicht glauben, was sie da sah: Vier Polizisten beugten sich über einen am Boden liegenden Mann, der mit Handschellen gefesselt war. Einer von ihnen drückte ihm das Knie in den Nacken. Der Mann wimmerte, bekam keine Luft mehr, doch der Polizist ließ nicht locker.