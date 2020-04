Daniel Ortega: Ein Staatschef als Phantom

Um kurz vor 18 Uhr Ortszeit war doch tatsächlich Staatschef Daniel Ortega im TV zu sehen – nachdem der 74-Jährige zuvor 34 Tage abgetaucht war, mitten in der Coronakrise. Es hatte daher wilde Spekulationen in dem mittelamerikanischen Land gegeben: Ist Ortega krank oder gar tot? Darauf ging der frühere Revolutionär in seiner kurzen Ansprache mit keinem Wort ein. Er sagte lediglich, dass Corona ein Zeichen Gottes sei, "dass es der falsche Weg ist, Milliarden für die Aufrüstung mit Atombomben auszugeben".

Nicaragua geht in der Krise einen Sonderweg, der zuletzt von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation kritisiert wurde: Schulen und Geschäfte sind offen, es finden sogar Großveranstaltungen statt – oft werden sie von der Regierung organisiert. Ortegas Gattin, Vizepräsidentin Rosario Murillo, mit der Ortega sieben Kinder hat, hatte im März ein "Fest der Liebe" organisiert. In der Karwoche gab es Musikfestivals. Offiziell gibt es im Land neun Coronafälle und einen -todesfall.

Ortega hat in seinen mehr als vier Jahrzehnten in der Politik eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht – vom idealistischen, sozialistischen Rebellen zum autoritären Alleinherrscher. Nach dem Sieg der Revolution gegen die Somoza-Diktatur 1979 war Nicaragua viele Jahre Sehnsuchtsland der internationalen Linken. 1984 wurde Ortega erstmals zum Präsidenten gewählt. Seine erste Amtszeit war vom Krieg gegen die von den USA unterstützten Contras geprägt. 1990 verlor er die Präsidentenwahl gegen Violeta Chamorro. 2006 kehrte er an die Staatsspitze zurück und wurde 2011 – entgegen der Verfassung – wiedergewählt. Ortega söhnte sich mit der katholischen Kirche aus und schloss einen Pakt mit der konservativen Unternehmerschaft. Wegen seines autoritären Regierungsstils und zahlreicher Korruptionsvorwürfe haben sich viele Weggefährten vom Ex-Guerillero abgewandt. 2018 ließ Ortega Proteste blutig niederknüppeln, mehr als 300 zumeist junge Demonstranten kamen dabei ums Leben.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at