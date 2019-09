Daniel Glattauer: Freundlich und entspannt

Und: "Mein Bruder hatte die Frauen fürs Abenteuer. Mir erzählten die Frauen von ihren Abenteuern!" Er dürfte also wirklich immer schon ein ganz guter Zuhörer gewesen sein. Und das hat sich auch auf seine berufliche Karriere ausgewirkt: Der im Mai 1960 in Wien geborene Glattauer hat nach dem Studium der Pädagogik und Kunstgeschichte als Journalist bei der Wiener Tageszeitung "Die Presse" begonnen, 1989 wechselte er zum "Standard", schrieb dort bis 2009 Kolumnen und Beiträge fürs Feuilleton.

Den literarischen Durchbruch schaffte er mit dem 2006 erschienenen Buch "Gut gegen Nordwind", einem für damals sehr modernen Briefroman in E-Mail-Form, dessen Verfilmung derzeit in unseren Kinos zu sehen ist. Das ist allerdings nicht die erste Verfilmung eines Buches von Glattauer, denn auch die rührende Geschichte "Der Weihnachtshund" wurde 2004 für das TV verfilmt, sein Roman "Darum" drei Jahre später von Harald Sicheritz für das Kino. Von "Gut gegen Nordwind" gab es außerdem einige Bühnenfassungen, 2009 allerdings hat Glattauer selbst mit der 2017 verstorbenen Dramaturgin Ulrike Zemme eine Version verfasst – und nur mehr diese für die Bühne zugelassen. Weitere Theaterstücke folgten wie u. a. "Die Wunderübung", von Michael Kreihsl 2015 im Wiener Theater in der Josefstadt uraufgeführt und 2017 verfilmt.

Daniel Glattauer ist der erfolgreichste österreichische Schriftsteller mit mehr als drei Millionen verkauften Büchern. Seine Leserschaft ist großteils weiblich, er wird auch oft als "Frauenversteher" tituliert. Er jedenfalls freut sich, dass er als Autor bei Frauen so gut ankommt. Glattauer ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und lebt und schreibt in Wien und im Bauernhaus im Waldviertel. Er selbst beschreibt sich als "recht freundlichen und meist entspannten Mann" – sympathisch ist er außerdem.

