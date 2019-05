Brigitte Bierlein: Ehrgeizig, elegant, kompetent

Eigentlich wollte Brigitte Bierlein Architektur oder Kunst studieren. Doch ihre Mutter, die selbst eine Kunst-Ausbildung hatte, riet ihr ab. So entschied sich die Tochter eines Beamten für die Juristerei und wurde Richterin.

Die elegante Wienerin, Jahrgang 1949, war immer ambitioniert. Doch dass sie einmal die Hausherrin im Kanzleramt am Ballhausplatz würde, konnte sie in ihren kühnsten Träumen nicht erwarten.

Gestern Nachmittag wurde sie vom Bundespräsidenten zur ersten Regierungschefin Österreichs ernannt.

Brigitte Bierleins berufliche Laufbahn war vorerst nicht ungewöhnlich. Sie arbeitete nach ihrer 1975 abgelegten Richteramtsprüfung als Richterin am Bezirksgericht Innere Stadt und am Strafbezirksgericht Wien. Sie ist also keine abgehobene Rechtsgelehrte, sondern hat als Strafrichterin einiges gesehen.

Kollegen sagen, diese Zeit habe sie geprägt und ihren Hausverstand geschärft.

1977 wurde sie Staatsanwältin, 1986 wechselte sie an die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Nach Stationen im Justizministerium wurde sie 2003 Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofes, den sie seit 1. Jänner 2018 als erste Frau in diesem Amt leitet.

Wegen der 70-Jahre-Altersgrenze für Höchstrichter hätte sie heuer zu Jahresende in den Ruhestand treten müssen.

Die Kunstsammlerin und Opernliebhaberin wird dem bürgerlichen Lager zugerechnet. Ihre großen Karriereschritte als Richterin machte sie unter schwarz- bzw. türkis-blauen Regierungen. Parteimitglied ist sie nicht. Manchen Ideen während der Kurz-Strache-Zeit ("Das Recht muss der Politik folgen, nicht die Politik dem Recht", Innenminister Kickl) stand sie äußerst kritisch gegenüber.

Bierlein, die in einer Partnerschaft mit einem ehemaligen Richter lebt, hat laut eigenen Worten einen "gesunden Ehrgeiz", gepaart mit "viel Spaß an der Arbeit". Nur so konnte sie sich in der Männer-dominierten Juristenwelt durchsetzen. Diese Eigenschaften werden ihr bei "ihrer" Expertenregierung helfen.

Video: Brigitte Bierlein im Porträt

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ibiza-Affäre Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Christoph Kotanko Redakteur Innenpolitik c.kotanko@nachrichten.at