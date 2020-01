„Dies ist der Aufbruch in eine neue Ära“, verkündete er Freitagnacht stolz den historischen Austritt der Briten aus der EU. Dabei feierte der 55-Jährige natürlich auch ein bisschen sich selbst. Denn an Selbstvertrauen hat es dem bulligen Ex-Bürgermeister von London nie gefehlt. Schon als Kind fühlte er sich zu Höherem berufen. „König wollte er werden“, sagen seine Wegbegleiter. Der Konservative galt schon in seiner Schulzeit im Elite-Internat Eton als Shootingstar und