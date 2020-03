Bodo Ramelow: Vom Klassenclown zum Landesvater

Nach der erneuten Wahl des Linkspolitikers am Mittwoch überwiegt allerdings die Erleichterung – und zwar darüber, dass das ostdeutsche Bundesland wieder in ruhigeres politisches Fahrwasser kommt. Das liegt vor allem an dem 64-Jährigen, der im Freistaat über (fast) alle Parteigrenzen hinweg angesehen und beliebt ist. Der "Wessi" Ramelow hat es geschafft, zum Anwalt der Ostdeutschen und zum Landesvater im Freistaat zu werden.

Dabei hilft dem Vater zweier erwachsener Kinder, dass er kein typischer, dogmatischer Sozialist ist. Ramelow, der mit seiner dritten Ehefrau Germana Alberti vom Hofe und Hund Attila ein Blockhaus bewohnt, ist bekennender Christ und gibt sich betont wirtschaftsfreundlich. Zudem fordert der eloquente Redner, der in seiner Schulzeit nach eigenen Angaben stets Klassenclown war, regelmäßig mehr Respekt für die Lebensleistung der Ostdeutschen ein. Und Ramelow hat gleich zu Beginn seiner ersten Amtszeit betont, dass er nicht Ministerpräsident einer Partei, sondern Ministerpräsident des Freistaates sei – das hat nicht immer alle in der Linkspartei gefreut.

Der gelernte Einzelhandelskaufmann und frühere Gewerkschafter, der in Niedersachsen geboren wurde, kam via Hessen im Jahr 1990 nach Thüringen. 1999 zog er für die PDS, der Nachfolgepartei der DDR-Staatspartei SED, in den Landtag ein – und er wurde rasch Fraktionschef. Nach einem kurzen Intermezzo im Bundestag kehrte Ramelow 2009 wieder in den Erfurter Landtag zurück. Nach vier Jahren auf der Oppositionsbank schaffte er 2014 den Sprung in die Staatskanzlei.

Ramelow eckt übrigens mitunter in seiner eigenen Partei an, er ist etwa kein Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. "Ich erlaube mir durchaus eigene Positionen", sagte der Pragmatiker einmal. Ganz auf Linie ist Ramelow jedoch, wenn es um die 1990 verschwundene DDR geht. Er lehnt den Begriff "Unrechtsstaat" bis heute ab.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at