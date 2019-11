Benjamin Netanjahu: Prime Minister ein Crime Minister?

Seit Donnerstag ist der 70-Jährige aber auch Israels erster amtierender Ministerpräsident, der als Beschuldigter vor Gericht Platz nehmen müssen wird. Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit erhob Anklage gegen den Rechtskonservativen wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit und stempelt ihn damit für viele zum Crime Minister. "King Bibi", wie ihn seine Anhänger liebevoll titulieren, spricht von einem "versuchten Putsch" gegen einen Prime Minister und will seinen Sessel an der Regierungsspitze nicht räumen.

Trotz der Anklage muss Netanjahu, der seit der vorgezogenen Parlamentswahl im September noch geschäftsführend das Amt des Ministerpräsidenten ausübt, nicht zurücktreten. Ein Rücktritt wäre erst bei einer rechtskräftigen Verurteilung zwingend.

Netanjahus Weltbild ist simpel. Es gibt darin nur zwei Lager: die Guten, also die Rechten, die auf seiner Seite stehen und Nationalismus predigen. Und die Bösen, also die Linken, die Friedensaktivisten, die "Landesverräter" und die "sich selbst hassenden Juden", die seine Ansichten nicht teilen wollen.

Obwohl in Israel geboren, wuchs Netanjahu in Cheltenham im US-Bundesstaat Pennsylvania auf. Er besitzt einen Bachelor of Science in Architektur des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und einen Master of Science in Management der MIT Sloan School of Management. Außerdem hat er Politische Wissenschaften an der Harvard University und am MIT studiert.

Netanjahu wurde 1996 (bis 1999) zum ersten Mal Ministerpräsident. Seit 2009 steht er durchgehend an der Regierungsspitze. Der Likud-Vorsitzende ist zum dritten Mal verheiratet. Aus erster Ehe mit Miriam Weizmann hat er eine Tochter. Mit seiner dritten Ehefrau Sara, mit der er seit 1991 verheiratet ist, hat er zwei Söhne.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at