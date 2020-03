Es ist wieder da: sein triumphales Lächeln, mit dem er grenzenlose Macht ausstrahlt. "Sie haben gesagt, die Netanjahu-Ära ist beendet", sagte der israelische Ministerpräsident triumphierend. "Doch seht her, hier stehe ich und fange gerade erst an", feierte sich Benjamin Netanjahu noch in der Wahlnacht als großen Sieger.