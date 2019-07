Ben Hermans: Belgischer Glocknerkönig

Im Radsport-verrückten Belgien ist Ben Hermans als erfolgreicher Profi einer von vielen. Doch zumindest in Österreich hat sich der 33-Jährige gestern wieder einmal einen Namen gemacht. Hermans krönte sich zum 65. Glocknerkönig und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Bereits im Vorjahr hatte der Belgier den Triumph bei der 70. Auflage der Tour eingefahren.

Hermans wirkte gestern auf 2428 Metern Höhe entspannt und gelöst. Vielleicht, weil seine Karriere noch vor wenigen Wochen an einem seidenen Faden hing und er schneller als von vielen erwartet wieder in Hochform gekommen ist. Im Frühjahr beim belgischen Klassiker Flèche Wallonne kam der Routinier schwer zu Sturz und verletzte sich am rechten Knie. "Das hat mich richtig viel Substanz gekostet. Ich war drei Wochen gar nicht auf dem Rad, habe auch den Giro d’Italia versäumt. Laut den Ärzten hätte ich noch gar nicht fahren dürfen", sagte der 33-Jährige.

Die erzwungene Rennpause machte Hermans jedoch nichts. Zuhause freuten sich die eineinhalb Jahre alte Tochter Julie und ihre Mama, dass der Papa einmal nicht durch die Weltgeschichte hetzt wie seine Kollegen, um Rennen zu fahren. "Vielleicht hat mir das bei der Heilung noch mehr auf die Sprünge geholfen", sagt Hermans.

Der großgewachsene Radsportler aus Hasselt, der mit seinen 1,86 Metern und 72 Kilogramm nicht unbedingt ein Bergfloh ist, kurbelte gestern mit beeindruckender Leichtigkeit die Kehren von Österreichs höchstem Berg hoch. "Natürlich würde ich als Belgier gerne einmal einen der ganz großen Klassiker gewinnen. Aber es ist nun mal so, dass mir auch Rundfahrten ganz gut liegen. Und den Sieg am Glockner nehme ich gerne mit, so eine Chance bekommt man nicht oft im Leben", sagt Hermans, der den Erfolg seinem Vater widmete. "Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nicht zum Radsport gekommen."