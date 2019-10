"Wir haben bewiesen, dass man mit sozialistischen Lösungen eine verantwortungsvolle und erfolgreiche Politik betreiben kann", sagte Portugals sozialistischer Regierungschef unter dem Jubel seiner Anhänger. Der 58-Jährige hat am Sonntag zwar die absolute Mehrheit knapp verfehlt, doch an Regierungspartnern wird es ihm auch in Zukunft nicht mangeln. Für Europas Sozialdemokraten, die so gut wie überall in einer tiefen Krise stecken, ist Costa damit ein großes Vorbild geworden.