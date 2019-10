Mitten in der schier ausweglosen Wirtschaftskrise hat er den völlig verzweifelten Argentiniern das Blaue vom Himmel versprochen und damit die Präsidentschaftswahl gewonnen. Auch nach seinem Wahlsieg hat der Mitte-links-Politiker nicht mit utopischen Ankündigungen gespart. Er werde den Argentiniern all das zurückgeben, was ihnen genommen wurde, sagte der neue Präsident: Arbeitsplätze, Würde, soziale Sicherheit und vieles mehr.