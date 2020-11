Noch vor einem Jahr beschwor Abiy Ahmed in seiner Dankesrede die Schrecken des Krieges und rief dazu auf, in Äthiopien und am Horn von Afrika friedliche Verhältnisse zu schaffen. Damals war er gerade in Oslo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Seit Wochen jedoch straft der äthiopische Regierungschef seine damals hochgelobten Worte Lügen. Versucht der 44-Jährige doch ausgerechnet mit militärischen Mitteln einen Streit mit der Regionalregierung in der Provinz Tigray zu lösen.