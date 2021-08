Die "USS Abraham Lincoln" ist einer von zehn atomgetriebenen Flugzeugträgern der US-Marine. Das 330 Meter lange Schiff mit 5700 Menschen und bis zu 85 Kampfjets an Bord wird nun erstmals von einer Frau befehligt. Amy Bauernschmidt ist damit überhaupt die erste Frau, die das Kommando über einen US-Flugzeugträger innehat, wie die US Navy mitteilte. Die 50-Jährige hat bei einer Zeremonie vergangene Woche in San Diego (Kalifornien) ihre neue Position übernommen.