Wenn ein Durchschnittsmensch 30 Sekunden für einen Satz braucht, sind es bei Walter Kreisel keine 15. Dafür packt er noch zwei weitere Aspekte in die verbleibenden 15 Sekunden. "Es ist wie eine Sucht", sagt der 43-jährige Gründer des Energiemanagement-Start-ups neoom in Freistadt und meint das Unternehmertum. Neoom hat zur Weiterentwicklung soeben 25 Millionen Euro an Investment bekommen.