Seit gestern, Dienstag, ist der Australier Mathias Cormann neuer Generalsekretär. Er übernimmt das Amt für die nächsten fünf Jahre und folgt auf den Mexikaner Angel Gurria. Seinen Schreibtisch bezieht Cormann ab sofort in einem Schloss am Rande des Parks Bois de Boulogne in Paris – dort hat die OECD ihre Zentrale. Für den Australier ist es eine Rückkehr nach Europa: Denn er stammt aus der belgischen Grenzstadt Raeren. Cormann wuchs in einfachen Verhältnissen und deutschsprachig auf,