Der schwedische König ist Staatsoberhaupt, hat aber hauptsächlich repräsentative und zeremonielle Aufgaben. Wenn sich Carl XVI. Gustaf, der seit 1973 auf dem Thron sitzt, zur aktuellen Politik zu Wort meldet, hat das daher in dem skandinavischen Land Gewicht. In einem Interview mit dem TV-Sender SVT fand der 74 Jahre alte Monarch gestern deutliche Worte in Richtung Regierung, indem er den Sonderweg in der Coronakrise ungewohnt heftig kritisierte: "Ich denke, wir sind gescheitert.