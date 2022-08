Jo, zefix! Ist des zu fass’n? Mehr als sieben Millionen Exemplare hat Rita Falk von ihrer Provinzkrimiserie um den bayerischen Dorfgendarmen Franz Eberhofer verkauft. Niemand mordet derart g’miatlich und mit so viel Gespür für die komischen Abgründe der weißblauen Seele wie die 58-jährige Bestsellerautorin aus Oberammergau. Morgen läuft mit "Guglhupfgeschwader" die bereits achte Verfilmung eines ihrer Romane in unseren Kinos an (Seite 16).