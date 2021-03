Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag wird man einen weiteren Satz hinzufügen müssen: Er siegte wieder. Winfried Kretschmann liegt in allen Umfragen haushoch vorn. Der 72-jährige Grüne wird dann für eine dritte Amtszeit als Ministerpräsident bestätigt und weitere fünf Jahre deutsche Geschichte schreiben: Denn der beliebte Schwabe mit dem Bürstenhaarschnitt ist der erste und bisher einzige grüne Regierungschef in einem deutschen Bundesland.