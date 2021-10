"Die schwierigsten Fragen sind noch übrig, und die Zeit läuft uns davon." Nicht gerade euphorisch startet Alok Sharma in den morgen beginnenden Weltklimagipfel COP26 in Glasgow. Der britische Konferenzpräsident erwartet "schwierigere Gespräche" als beim bahnbrechenden Abkommen von Paris 2015. Und weiter: "Es war brillant, was sie in Paris gemacht haben", sagte er dem "Guardian". Aber "viele der detaillierten Regeln wurden eben für die Zukunft aufgeschoben".