Novak Djokovic: Von 0 auf 100

Novak Djokovic ließ nach einigen Minuten des Sackenlassens seinen Emotionen freien Lauf. "In Anbetracht der Umstände war das vielleicht der größte Sieg meines Lebens", gestand der 35-jährige Serbe, der in Melbourne seinen bereits zehnten Titel bei den Australian Open zelebriert hatte. Der Finalerfolg über den Griechen Stefanos Tsitsipas – garniert mit der Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste – gab dem Champion Berge.