Sie hat einen der heikelsten Jobs weltweit: Michelle Bachelet ist seit 2018 Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen und damit die Oberaufseherin über die weltweiten Menschenrechte. Und in dieser Funktion hat sie derzeit eine knifflige Mission zu bewältigen: Sie ist in China, genauer gesagt in der Provinz Xinjiang, in der sich nach Angaben von Menschenrechtsgruppen Hunderttausende muslimische Uiguren und Angehörige anderer Minderheiten in Umerziehungslagern befinden.