Gestern reagierte er aber kurz einmal etwas unwirsch, als ORF-Reporter Rainer Pariasek meinte, Sorgenfalten auf der Stirn des Präsidenten des Kitzbüheler Ski Clubs (K. S. C.) zu erkennen. "Was für Sorgenfalten? Ich trage seit Stunden ein Lächeln im Gesicht", korrigierte Huber den Mann vom Küniglberg, der glaubte, dass der in Kitzbühel einsetzende Schneefall den Zeremonienmeister der Hahnenkammwoche aus der Fassung bringen könnte. Das Gegenteil ist der Fall.