Matthias Mayer: Ein Abfahrer als Aussteiger

In den Weihnachtstagen 2022 hatte der Kärntner Matthias Mayer im Training für die Weltcup-Abfahrt in Bormio mit Top-Zeiten geglänzt und damit seine Favoritenrolle unterstrichen. "Die Piste ist gut, ich fühle mich fit. Aber für mich ist die Zeit gekommen, dass ich zurücktrete. Es reicht einfach", sagte der damals 32-Jährige vor einem Jahr in einem Live-Interview am frühen Vormittag nach der Streckenbesichtigung unmittelbar vor dem Rennen.