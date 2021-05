Matura am Akademischen Gymnasium Linz in der Spittelwiese, Cello-Studium am damaligen Bruckner-Konservatorium (heute Bruckneruni) – jeweils mit Auszeichnung. Sofern Rummel etwas anpackt, erledigt er es konsequent. Das mag er von seinen Eltern vermittelt bekommen haben, den Juristen Peter und Ursula Rummel, "wobei meine Mutter mit meiner Geburt mit der Juristerei aufgehört hat", sagt Rummel im Gespräch mit den OÖN.