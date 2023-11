Dabei geht es um viel mehr – ganz besonders um den gewandten Wortwitz und die Sprachverständlichkeit", sagt Martin Achrainer – nur wenige Stunden, bevor er am Samstagabend auf der Bühne des Linzer Musiktheaters in Johann Strauss’ "Die Fledermaus" in die Rolle von Dr. Falke schlüpft.