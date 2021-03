Dem Kärntner Skifahrer ist seit gestern der Gesamtsieg im Slalomweltcup nicht mehr zu nehmen – es ist die Krönung einer Saison, in der "Blacky" – wie er genannt wird – den Durchbruch schaffte. Vor einem Jahr war Schwarz nur einer von mehreren hoffnungsvollen ÖSV-Technikern, die angesichts der vom abgetretenen Slalom-König Marcel Hirscher in die Höhe katapultierten Erwartungshaltung unterzugehen drohten. Sieben Podestplätze – darunter seine ersten Siege in Schladming und