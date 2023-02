Marco Odermatt: Die Antwort auf die "Krise"

Wie schnell sich das Blatt wenden kann, zeigt sich bei den 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel, wo der 25-jährige Schweizer am Donnerstag nach dem "Blech-Pech" im Super-G dermaßen exzessiv mit Journalistenfragen gelöchert wurde, dass der an und für sich coole Führende im Gesamt-Weltcup ziemlich genervt von dannen zog. Vier Tage später hängt der Himmel wieder voller Geigen, Odermatt ist Abfahrts-Weltmeister – mit einer Vorstellung nahe an der Perfektion.