Aus der heimischen Handelslandschaft verschwindet demnächst ein prominenter Name: Die Supermarktkette Merkur wird in Billa Plus umbenannt (mehr dazu auf Seite 9). Federführend für die im Vorjahr gestartete Zusammenführung von Billa und Merkur ist Marcel Haraszti: Der Vorsitzende von Billa Merkur Österreich (außer Billa und Merkur gehören noch Penny, Bipa und Adeg dazu) will "das Beste aus beiden Welten verheiraten".